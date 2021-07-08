ثالث بطولة تتفادى المغرب تنظيمها

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، الخميس، عن تأجيل منافسة كأس العرب أشبال إلى تاريخ لاحق.

جاء ذلك بِقرار من السلطات المغربية، التي فسّرت التأجيل بِاستمرار مخاطر جائحة “كورونا”.

وكان يُفترض أن تحتضن المغرب هذه المنافسة، في فترة ما بين الـ 29 من جويلية الحالي والـ 14 من أوت المقبل. وبِمشاركة 16 منتخبا بينهم أشبال الجزائر.

ولم يذكر الاتحاد العربي لكرة القدم الموعد الجديد (أو المكان الجديد) لِتنظيم كأس العرب لِفئة أقلّ من 17 سنة.

وباتت سلطات محمد السادس وقد رفضت تنظيم ثالث بطولة فوق أراضيها، بعد كأس أمم إفريقيا أكابر عام 2015، وكأس إفريقيا أشبال في مارس الماضي، بِمبرّرَي “إيبولا” و”كورونا”، على التوالي.