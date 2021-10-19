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رياضة

ثالث خسارة قارّية لِفريق بن ناصر

علي بهلولي
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ثالث خسارة قارّية لِفريق بن ناصر
بن ناصر في مواجهة فريق بورتو (صورة نادي ميلان آسي)

سقط فريق ميلان آسي الإيطالي مساء الثلاثاء، في فخّ الخسارة القارية للمرّة الثالثة على التوالي.

وخسر فريق ميلان آسي الإيطالي بِهدف لِصفر أمام المضيف نادي بورتو البرتغالي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة رابطة أبطال أوروبا.

وخاض اللاعب الدولي الجزائري ومتوسط الميدان إسماعيل بن ناصر كامل أطوار مواجهة نادي بورتو، بِزيّ فريقه ميلان آسي.

وضمن الفوج الثاني ذاته، انهزم أتليتيكو مدريد الإسباني بِنتيجة (2-3) أمام الزّائر نادي ليفربول الإنجليزي.

وعليه تشكّل جدول الترتيب على النّحو التالي:

1- ليفربول

2- أتليتيكو مدريد

3- بورتو

4- ميلان آسي

في الجولة الرابعة المُقرّر تنظيمها في الـ 3 من نوفمبر المقبل، يلعب بن ناصر والميلان مع الضيف نادي بورتو. ويُواجه أتليتيكو مدريد خارج القواعد نادي ليفربول.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل الرّائد والوصيف لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل صاحب المركز الثالث إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما يخرج مُتذيّل الترتيب من المضمار.

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