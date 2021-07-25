وضع اللاعب الأوروغواياني إيميليانو كابريرا حدّا لِحياته، كما ذكرته أحدث تقارير صحافة هذا البلد اللاتيني.

وعُثر على إيميليانو كابريرا الخميس الماضي، جثّة هامدة بِبيته الذي يقع في مدينة سانتا روزا الأوروغوايانية.

ولم يذكر الإعلام الأوروغواياني تفاصيل هذه الحادثة التراجيدية، على غرار سبب الانتحار. بينما رجّحت صحيفة “مينوتو” المكسيكية أن تكون المشاكل العائلية، والمعاناة ماليا، وراء إقدام إيميليانو كابريرا على وضع حدّ لِحياته.

وكان إيميليانو كابريرا – البالغ من العمر 27 سنة – يرتدي زيّ نادي بوستون ريفر، الذي ينتمي إلى بطولة الأوروغواي للقسم الأوّل.

وبات إيميليانو كابريرا ثالث لاعب أوروغواياني ينتحر، في ظرف 5 أشهر فقط. بعد زميلَيه في هذه الرياضة: سانتياغو غارسيا في فيفري المُنصرم، ووليامس مارتينيز في الأيّام القليلة الماضية.