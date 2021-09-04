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رياضة

ثالث لاعب جزائري في الدوري العراقي

سليم.ع
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ثالث لاعب جزائري في الدوري العراقي

أعلن نادي الزوراء العراقي، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، تعاقده الرسمي مع لاعب وداد تلمسان، الهواري طويل..
ووقّع الهواري طويل لمدة موسم واحد في نادي الزوراء العراقي، في صفقة انتقال حر، ليكون بذلك ثالث لاعب جزائري يلتحق بالدوري العراقي.
ويعد الدوري العراقي، وجهة جديدة للاعبين الجزائريين، حيث وقّع قبل أسابيع من الآن المهاجم محمد الأمين حامية في نادي الديوانية، و انضم لاعب شباب قسنطينة عبد الحكيم أمقران إلى للشرطة العراقي.
وتلقى الهواري طويل عديد العروض من أندية محلية، إلا أنه فضل خوض تجربة جديدة في الدوري العراقي، مع الزوراء.

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