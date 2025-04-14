ثالث مدرب لِاتحاد خنشلة منذ انطلاق الموسم

شهدت العارضة الفنية لِفريق اتحاد خنشلة مساء الإثنين، قدوم مدرب ثالث منذ انطلاق الموسم الحالي.

وبدأ اتحاد خنشلة هذا الموسم تحت إشراف المدرب مفدي شردود، الذي عوّضه شريف حجار في نوفمبر الماضي، قبل أن تُنهى مهامه بِدوره في الفترة الأخيرة.

واهتدت إدارة نادي اتحاد خنشلة إلى تعيين التقني حسين آشيو مدربا جديدا لِفريقها الكروي، واتّفق الطرفان على عقد تنقضي مدّته في الصيف المقبل، وبعدها يدرس الطرفان إمكانية التجديد من عدمه.

ودرّب التقني حسين عشيو فريق صفاء الخميس من القسم الثاني فوج “وسط- غرب”، منذ سبتمبر الماضي (الصورة المدرجة أدناه). قبل أن يُقال بعد شهرَين من العمل، بِسبب النتائج السلبية المسجّلة.

ويُعاني اتحاد خنشلة حيث لم يتذوّق حلاوة الفوز في آخر ثلاثة لقاءات له بِرسم البطولة الوطنية، ويتموقع أسفل جدول الترتيب في المركز الـ 12، قبل ثماني مقابلات عن انتهاء المنافسة، مُهدّدا بِالنزول إلى القسم الثاني.