ثالث مدرّب لـ “ماندي” في ظرف ثلاثة أشهر فقط!

أعلنت إدارة نادي فياريال الإسباني مساء الإثنين، عن انتداب التقني المحلّي مارسيلينو غارسيا تورال مدرّبا جديدا لِفريقها الكروي.

ومعلوم أن فريق فياريال الإسباني يضمّ في صفوفه المدافع الدولي الجزائري عيسى ماندي، حتّى صيف 2025.

وأمضى المدرب مارسيلينو (58 سنة) عقدا يدوم حتّى صيف 2026، يقول بيان إدارة نادي فياريال الإسباني.

وبات التقني مارسيلينو غارسيا تورال ثالث مدرّب لِفريق فياريال، منذ انطلاق الموسم الحالي. بعد مواطنَيه كيكي سيتين (حتّى الـ 9 من سبتمبر الماضي)، وميغيل أنخيل تينا. هذا دون احتساب مواطنهما وزميلهما التقني باتشيتا الذي شغل المنصب مُؤقّتا، بعد رحيل سيتين ثمّ تينا.

وبِعملية حسابية بسيطة، جلبت إدارة نادي “الغوّاصة الصّفراء” مدرّبا كلّ شهر! إذا علمنا أن بداية الموسم كانت في منتصف أوت الماضي.

وكان نادي أولمبيك مرسيليا الفرنسي آخر فريق درّبه مارسيلينو، وذلك لِفترة قصيرة ما بين جوان وسبتمبر الماضيَين. حيث انتهت مهامه بِسبب سلبية النتائج المُسجّلة.

ويحمل المدرّب مارسيلينو تتويجَين في جعبته: كأس إسبانيا 2019 مع نادي فالونسيا، والكأس المحلّية الممتازة 2021 مع فريق أتليتيك بيلباو.

وتنتظر المدرّب مارسيلينو غارسيا تورال مهمّة صعبة مع فياريال، خاصّة في البطولة الإسبانية، حيث يحتلّ الفريق المرتبة الـ 14، ويتطلّب تحسين مركزه، إن لم تكن المهمّة ترتكز على إنقاذه من السقوط، ولو أن الحديث عنه أمر مُبكّر.