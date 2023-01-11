ثالث هدف لـ “شعيبي”

عودة زفان

ساهم اللاعب الجزائري المُغترب فارس شعيبي مساء الأربعاء في فوز ثقيل سجّله فريقه تولوز الفرنسي.

وانتصر فريق تولوز بِخماسية نظيفة على المُضيّف نادي أوكسير، لِحساب الجولة الـ 18 من عمر البطولة الفرنسية.

وسجّل المهاجم شعيبي الهدف الأوّل لِفريقه تولوز في الدقيقة الرّابعة، لِيرفع غلّته إلى 3 أهداف في بطولة “اللّيغ 1”. فضلا عن حيازته رصيد 4 تمريرات حاسمة.

ويُنتظر أن يُعزّز فارس شعيبي صفوف المنتخب الوطني الجزائري في المستقبل القريب، بعد أن أعطى موافقته في الفترة الأخيرة بِارتداء زيّ “الخضر”.

وفي الطرف المقابل، شارك المدافع الدولي الجزائري حكيم زدادكة أساسيا مع فريقه أوكسير، قبل أن يُستبدل عند انطلاق الشوط الثاني. وحينها كان الزُوّار مُتقدّمين في النتيجة بـ (0-3).

وفي مباراة أخرى، عاد المدافع الدولي الجزائري السابق مهدي زفان إلى أجواء المنافسات الرسمية مع فريقه كليرمون.

وغاب زفان عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي، تاريخ إصابته على مستوى الساق.

ودخل مهدي زفان إلى أرضية الميدان بديلا في الدقيقة الـ 78، من عمر مباراة فريقه كليرمون والضّيف نادي ران، وحينها كانت النتيجة مُتعادلة بِهدف لِمثله. قبل أن يُنهي اللاعب الجزائري وزملاؤه المواجهة بِفوز نتيجته (2-1).