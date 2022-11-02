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رياضة

ثالث هدف لـ “محرز”

علي بهلولي
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ثالث هدف لـ “محرز”
محرز لحظة تسديدته الموفّقة التي أثمرت هدفا ضد فريق إشبيلية (صورة نادي مانشستر سيتي).

سجّل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز سهرة الأربعاء، ثالث هدف له في مباراة رسمية على مستوى الأندية هذا الموسم.

وتغلّب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بِنتيجة (3-1) على الضيف نادي إشبيلية الإسباني، بِرسم الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِرابطة أبطال أوروبا.

وهزّ الجناح الجزائري محرز شباك الحارس المغربي ياسين بونو حامي عرين إشبيلية، بِهدف أنيق في الدقيقة الـ 83. لِيُضاف إلى رصيد هدفَين آخرَين في هذه المنافسة وأيضا البطولة الإنجليزية، فضلا عن امتلاكه تمريرة حاسمة.

وعن الفوج ذاته، تعادل فريق بوروسيا دورتموند الألماني بـ (1-1) مع المضيف نادي كوبنهاغن الدانماركي.

وتشكّل جدول الترتيب بِصفة نهائية كالتالي:

1- فريق مانشستر سيتي 14ن

2- نادي بوروسيا دورتموند

3- فريق إشبيلية

4- نادي كوبنهاغن

وهكذا تأهّل فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وبوروسيا دورتموند الألماني لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، ويتحوّل نادي إشبيلية الإسباني إلى منافسة الدوري الأوروبي، بينما خرج فريق كوبنهاغن الدانماركي من السّباق.

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