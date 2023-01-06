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رياضة

ثالث وفاة للرياضيين في ظرف أقلّ من شهر بِسبب السرطان

الشروق الرياضي
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ثالث وفاة للرياضيين في ظرف أقلّ من شهر بِسبب السرطان
ح.م
جيانلوكا فيالي

تُوفّي، الجمعة، نجم كرة القدم الإيطالية سابقا جيانلوكا فيالي، عن عمر يُناهز 58 سنة، بعد مرض ألمّ به.

وكان فيالي منذ سنة 2018 يُعاني من مرض سرطان البنكرياس، وفي ديسمبر الماضي اضطرّ إلى الاستقالة من منصب مُنسّق فني في منتخب إيطاليا، حتى يتفرّغ للعلاج. قبل أن يُفارق الحياةَ.

ويُصنّف فيالي ضمن خانة نجوم كرة القدم الإيطالية، حيث زيّن رفوف خزانته في منصب مهاجم بِعدّة تتويجات، أبرزها كأس رابطة أبطال أوروبا مع نادي جوفانتوس عام 1996، وكأس الاتحاد الأوروبي مع الفريق ذاته عام 1993، وكأس أوروبا للأندية الفائزة بِالكؤوس مع نادي سامبدوريا عام 1990، وفريق تشيلسي عام 1998، ولقب بطولة إيطاليا مع نادي سامبدوريا عام 1991.

أمّا في مشواره التدريبي، فقاد التقني فيالي فريق تشيلسي إلى إحراز 4 ألقاب، يوجد بينها الكأس الأوروبية الممتازة عام 1998، وكأس إنجلترا عام 2000.

وفي صيف 2021، كان فيالي ضمن جهاز التدريب لِمنتخب إيطاليا الذي أحرز لقب بطولة أمم أوروبا، في منصب منسّق فني.

وقبل جيانلوكا فيالي، وفي منتصف ديسمبر الماضي، توفّي التقني الصربي سينيسا ميهايلوفيتش، متأثّرا بِمرض سرطان الدم، وفي أواخر الشهر ذاته، غادر هذا العالم أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، بِسبب مرض سرطان القولون.

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