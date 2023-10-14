ثامن أيام “طوفان الأقصى”.. المقاومة مستمرة ومساعٍ روسية لوقف إطلاق النار

أعلنت حركة حماس عن استمرار المقاومة لآخر رمق، مع دخول عملية “طوفان الأقصى” يومها الثامن، والتي أسفرت عن مقتل 1300 إسرائيلي.

في ذات السياق يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة، مخلفا أكثر من 1900 شهيد، و7696 مصابا، بينما ردّت المقاومة باستهداف بلدات إسرائيلية بالصواريخ.

وعلى الصعيد الدولي، دعا مشروع قرار روسي أمام مجلس الأمن الدولي، إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وإيصال المساعدات للمحتاجين، بينما يُنتظر انتهاء المهلة التي منحها جيش الاحتلال لإجلاء سكان شمالي غزة (نحو 1.1 مليون)، إلى جنوبي القطاع.

ويدعو أيضا مشروع القرار الذي يقع في صفحة واحدة إلى الإفراج عن الرهائن ووصول المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين الذين يحتاجون للإجلاء.

وقال دبلوماسيون إن النص سُلم إلى المجلس الذي يتألف من 15 عضوا خلال اجتماع مغلق حول الصراع الجمعة.

تأتي هذه الخطوة بعد أن حثت دول إسرائيل على وقف الهجمات على شمال غزة حيث تحدى أكثر من مليون مدني أمرا إسرائيليا بالإخلاء قبل أن تبدأ القوات الإسرائيلية في ملاحقة عناصر حماس الذين شنوا هجوما على إسرائيل في مطلع الأسبوع.

ويشير مشروع القرار الروسي إلى إسرائيل والفلسطينيين، لكنه لا يذكر حماس على نحو مباشر.

ومنذ أن شن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثف على غزة بعد الهجوم المباغت لرجال المقاومة في السابع من أكتوبر، فر مئات الآلاف من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، لكنهم ما زالوا يقيمون داخل القطاع.

وفي لقاء مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في الأردن، الجمعة، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن التهجير القسري للفلسطينيين في غزة سيشكل تكرارا لما حدث عام 1948.

وأكد عباس خلال لقائه بلينكن “رفضه الكامل” لتهجير السكان من غزة، محذرا من “نكبة ثانية”.

وأعلن مندوبُ فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن المجموعة العربية في المنظمة سوف تتحرك لتحقيق ثلاثة مطالب أساسية.

وأوضح أن المطالب تشمل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني وتوفير المستلزمات الإنسانية، ووقف عملية الترحيل التي تعتزم إسرائيل القيام بها لأكثر من مليون فلسطيني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك “المدنيون بحاجة إلى الحماية. لا نريد أن نرى نزوحا جماعيا لسكان غزة”.