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رياضة

ثامن انتصار على التوالي للمولودية

علي بهلولي
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ثامن انتصار على التوالي للمولودية
الأرشيف
المولودية من نصر إلى نصر.

لُعبت مساء السبت المقابلات الأربع، المُتبقّية عن الجولة العاشرة من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وسجّل الرّائد فريق مولودية الجزائر ثامن انتصار له تواليا، وكان الزّائر اتحاد خنشلة آخر “ضحاياه”.

واستعادت شبيبة الساورة المركز الثاني، بعد تغلّبها على الضّيف نجم مقرة. بينما عمّق وفاق سطيف جراح مُضيّفه اتحاد سوف، وجعله يسقط في فخّ سابع خسارة له على التوالي.

وحصد اتحاد بسكرة ثلاث نقاط ثمينة في “الباهية”، بعد فوزه على المُضيّف فريق مولودية وهران، في ثاني انتصار له بعيدا عن الدّيار (الأوّل أمام اتحاد خنشلة)، في حين مُنِيَ “الحمراوة” بِثاني هزيمة بِمعقلهم (الأولى أمام شبيبة القبائل).

وتألّق مهاجم مولودية الجزائر زكريا نعيجي، بِتوقيعه ثلاثية في مرمى اتحاد خنشلة. فرفع غلّته إلى 6 أهداف.

ويتموقع نعيجي ثانيا في جدول ترتيب الهدّافين، رفقة إبراهيم ديب مهاجم شباب قسنطينة. بينما يتصدّر اللائحة صانع ألعاب مولودية الجزائر يوسف بلايلي، بِرصيد 10 أهداف.

النتائج الفنية:

م.الجزائر 3 – ا.خنشلة 0

ش.الساورة 2 – ن.مقرة 1

ا.سوف 1 – و.سطيف 3

م.وهران 0 – ا.بسكرة 1

جدول الترتيب:

1- م.الجزائر 27ن

2- ش.الساورة 18ن

3- ش.قسنطينة 16ن (ناقص مقابلة)

4- ن.البارادو 15ن

5- ج.الشلف 15ن

6- م.البيّض 15ن

7- و.سطيف 14ن (ناقص مقابلة)

8- ش.القبائل 14ن

9- ا.بسكرة 14ن (ناقص مقابلة)

10- ش.بلوزداد 13ن (ناقص 3 مقابلات)

11- ا.خنشلة 13ن

12- ن.مقرة 12ن

13- ا.العاصمة 7ن (ناقص 3 مقابلات)

14- م.وهران 6ن (ناقص مقابلتَين)

15- ا.سوف 4ن

16- ن.بن عكنون 3ن (ناقص مقابلة)

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