ثامن تمريرة حاسمة لـ “زرقان”

تألّق اللاعب الدولي الجزائري آدم زرقان مساء الأحد، وساهم في فوز ثقيل لِفريقه شارلوروا، بِثلاثية نظيفة على الزّائر نادي زولت فاريخيم.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة الـ 34 والأخيرة، من عمر البطولة البلجيكية.

وصنع متوسط الميدان زرقان الهدف الأوّل لِفريقه شارلوروا، بِتمريرة حاسمة في الدقيقة الثالثة. رافعا غلّته إلى 8 تمريرات حاسمة في بطولة بلجيكا نسخة 2021-2022، فضلا عن حيازته رصيد هدفَين.

وبات فريق شارلوروا يجمع 54 نقطة في المركز الـ 6، ويشغل نادي زولت فاريخيم الرّتبة الـ 16 بِرصيد 34 نقطة.

ووفقا للوائح المنافسة، سيلعب آدم زرقان وفريقه شارلوروا في الأيّام القليلة المقبلة، بطولة مُصغّرة مع ثلاثة أندية أخرى تموقعت في المراكز الـ 5 والـ 7 والـ 8، من أجل نيل تأشيرة المشاركة في مسابقة أوروبية خلال الموسم القادم.

ويرتبط آدم زرقان (22 سنة) مع نادي شارلوروا البلجيكي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2025.