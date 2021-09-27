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ثانوية بولاية برج بوعريريج تضع هذه الضوابط الأخلاقية للطلبة والطالبات!

نادية شريف
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ثانوية بولاية برج بوعريريج تضع هذه الضوابط الأخلاقية للطلبة والطالبات!

وضعت ثانوية بولاية برج بوعريريج، مجموعة من الضوابط الأخلاقية للطلبة والطالبات، بمناسبة الدخول الاجتماعي.

وجاء في تعليمة لثانوية هواري بومدين ببلدية اليشير إنه يمنع منعا باتا الدخول إلى حرم المؤسسة بقصة شعر غريبة تتنافى مع أخلاقيات التربىة والتعليم، مع إجبارية ارتداء المئزر طوال فترة الدراسة.

وأضافت إن السراويل الممزقة والقبعات ممنوعة على الذكور، والملابس الضيقة ومساحيق التجميل والإكسسوارات ممنوعة على الفتيات.

كما نبهت التعليمة بشأن إحضار واستعمال الهاتف المحمول داخل الحرم المدرسي.

هذه الأزياء والأشياء ممنوعة بمؤسسة تربوية بتيارت!

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الدخول المدرسي، تعليمة هامة لمؤسسة تربوية بولاية تيارت، مفادها منع التلاميذ من أزياء وأشياء معينة.

وجاء في التعليمة أنه يمنع على التلاميذ بمتوسطة زروقي الميلود ارتداء السراويل الممزقة  واللباس غير المحتشم، كما يمنع الدخول بدون مئزر. 

وأضافت التعليمة أنه يمنع دخول التلاميذ بالهاتف المحمول وبقصات الشعر الغريبة، ومساحيق التجميل، وأن تكون ملابسهم تتفق مع مقتضيات الوقار والحشمة.

وتفاعل الكثيرون مع المنشور، معتبرين المؤسسة التربوية المصدرة للتعليمة مثالا ينبغي أن تقتدي به كل المؤسسات لفرض الصرامة والانضباط.

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التعليقات
3
  • الحق مر

    الاستاذ والاستاذة اولى بتطبيق هذه التعليمة : ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    3
  • momouh mohamed

    انظروا الى ما وصلنا اليه نطلب من الفتيات ان يكونوا محتشمين اين الاباء اين الامهات اين الاخوة لك الله يا مجتمع

    5
  • الحق احق ان يتبع،

    كان عليهم ان يبينوا ماهي الحلاقة الغير عادية. عن ابن عُمر رضي اللَّه عنهُما قَالَ: "نَهَى رسُولُ اللَّه ﷺ عنِ القَزعِ" متفق عَلَيْهِ. وعَنْهُ قَالَ: رَأى رَسُولُ اللَّه ﷺ صبِيًّا قَدْ حُلِقَ بعْضُ شَعْر رأسِهِ وتُرِكَ بعْضُهُ، فَنَهَاهَمْ عَنْ ذَلِكَ وَقَال: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ. رواهُ أَبُو داود. القزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه، وهو أنواع. اما من حلق راسه تشبها بالكفار فهذا اعظم و يدخل في قوله صلى الله عليه و سلم «من تشبه بقوم فهو منهم».

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