ثاني أيام الهدنة.. 42 أسيرا فلسطينيا في قائمة المفرج عنهم

من المنتظر أن يكون اليوم الثاني للهدنة في غزة موعدا للإفراج عن 42 معتقلا فلسطينيا مقابل 14 رهينة صهيونية محتجزة لدى حماس.

وأفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال تسلم قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة السبت، بعد إطلاق سراح 13 رهينة مقابل 39 أسيرا فلسطينيا خلال اليوم الأول من هدنة مقررة لمدة أربعة أيام بداية من أمس الجمعة.

وذكر بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن مسؤولي الأمن في الكيان الصهيوني يراجعون القائمة.

وينص اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، والذي جاء بوساطة قطرية ومصرية، على الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال، مقابل كل محتجز إسرائيلي.