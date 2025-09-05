ثاني أيام معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر: استثمار وابتكار وتكامل إفريقي

تتواصل، اليوم الجمعة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” (الجزائر العاصمة)، فعاليات الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية.

وستعرف هذه التظاهرة في يومها الثاني تنظيم عدة فعاليات، من بينها يوم الجاليات الإفريقية في الخارج، قمة الوكالات الإفريقية لترقية الاستثمار، إضافة إلى مائدة مستديرة وزارية بعنوان “التجارة البينية الإفريقية: من الرؤية إلى الواقع”.

وسيشهد المعرض كذلك انطلاق منتدى التجارة والاستثمار في إفريقيا ( من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري) والصالون الإفريقي للسيارات (5 إلى 10 سبتمبر)، علاوة على الملتقى الإفريقي للإبداع “كانكس” (من 5 إلى 10 سبتمبر).

بالموازاة مع ذلك، تتواصل فعاليات المعرض التجاري ولقاءات الأعمال الثنائية، إلى جانب القطب الافريقي للبحث والابتكار وبرنامج الاتحاد الافريقي للمؤسسات الناشئة.

وكان رئيس الجمهورية قد أشرف، أمس الخميس، على افتتاح الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية 2025، حيث أعرب في كلمته عن فخر واعتزاز الجزائر باحتضانها للطبعة الرابعة لهذه التظاهرة القارية، مؤكدا أن “الجزائر ستكون طرفا فاعلا في مسعى رفع تحدي التنمية في القارة”.

وتحتضن الجزائر الطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود من 140 دولة وأزيد من 2000 شركة من إفريقيا وخارجها، من بينها نحو 200 مؤسسة جزائرية، مع ترقب حوالي 35 ألف زائر مهني وإبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية تتجاوز قيمتها 44 مليار دولار.