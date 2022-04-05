-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ثاني حصّة تدريبية لِمُنافس المنتخب المحلّي

علي بهلولي
  • 58
  • 0
ثاني حصّة تدريبية لِمُنافس المنتخب المحلّي
جانب من تدريبات منتخب الطوغو للاعبين المحلّيين (صورة اتحاد الكرة الطوغولي)

أجرى لاعبو المنتخب المحلّي الطوغولي صباح الثلاثاء ثاني حصّة تدريبية لهم، بعد قدومهم إلى الجزائر.

واقتصرت التدريبات على سلسلة من التمرينات الخفيفة، تلتها حصّة أخرى لكن ميدانية في السهرة.

وكان لاعبو المنتخب المحلّي الطوغولي قد أجروا أوّل حصّة تدريبية بِالجزائر، مساء الإثنين. وخُصّصت لِإزالة أعراض الإرهاق.

ويخوض منافس محلّيي “الخضر” سهرة الأربعاء، آخر حصّة تدريبية له.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع نظيره الطوغولي ودّيا ومرّتَين، بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، سهرتَي الخميس والأحد المقبلَين.

مقالات ذات صلة
هكذا يخطط برشلونة لخطف رياض محرز من نادي تشيلسي

هكذا يخطط برشلونة لخطف رياض محرز من نادي تشيلسي

لهذه الأسباب على بلماضي البقاء ومواصلة مهامه مع “الخضر”

لهذه الأسباب على بلماضي البقاء ومواصلة مهامه مع “الخضر”

بِالفيديو والصور: عندما فضح الجزائريون فساد “الفيفا” في مونديال إسبانيا

بِالفيديو والصور: عندما فضح الجزائريون فساد “الفيفا” في مونديال إسبانيا

إقصاء شبيبة الساورة

إقصاء شبيبة الساورة

الخضر يعودون إلى المنافسة شهر جوان القادم

الخضر يعودون إلى المنافسة شهر جوان القادم

خسارة وفاق سطيف

خسارة وفاق سطيف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد