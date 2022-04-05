ثاني حصّة تدريبية لِمُنافس المنتخب المحلّي

أجرى لاعبو المنتخب المحلّي الطوغولي صباح الثلاثاء ثاني حصّة تدريبية لهم، بعد قدومهم إلى الجزائر.

واقتصرت التدريبات على سلسلة من التمرينات الخفيفة، تلتها حصّة أخرى لكن ميدانية في السهرة.

وكان لاعبو المنتخب المحلّي الطوغولي قد أجروا أوّل حصّة تدريبية بِالجزائر، مساء الإثنين. وخُصّصت لِإزالة أعراض الإرهاق.

ويخوض منافس محلّيي “الخضر” سهرة الأربعاء، آخر حصّة تدريبية له.

ويتبارى المنتخب المحلّي الجزائري مع نظيره الطوغولي ودّيا ومرّتَين، بِملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، سهرتَي الخميس والأحد المقبلَين.