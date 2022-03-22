ثاني فوز على التوالي لِهلال شلغوم العيد

سجّل فريق هلال شلغوم العيد مساء الثلاثاء، ثاني فوز له على التوالي، في بطولة القسم الوطني الأوّل.

وانتصر هلال شلغوم العيد على ضيفه وفاق سطيف بِنتيجة هدف لِصفر، في مباراة متأخّرة عن الجولة الـ 18 من عمر البطولة الوطنية.

واحتضن ملعب “11 ديسمبر 1961” بِشلغوم العيد هذه المواجهة، تحت إدارة حكم الساحة محمد بوترعة.

وسجّل متوسط الميدان فؤاد حداد الهدف الوحيد والثمين للهلال في الدقيقة الـ 83، وهو أوّل توقيع له في بطولة الموسم الحالي.

وبِالمقابل، مُني فريق وفاق سطيف بِأوّل خسارة له، بعد ثلاثة انتصارات متتالية في كلّ المنافسات الرّسمية للأندية.

وتجمّد ترتيب وفاق سطيف في المركز الـ 7 بِرصيد 34 نقطة، ويتموقع هلال شلغوم العيد في الرّتبة الـ 13 بِمجموع 23 نقطة.

وإذا كان الهلال لم يلعب مباراة أخرى متأخّرة، فإن الوفاق تنقصه مقابلتان. عِلما أنه لُعبت لِحدّ الآن 22 جولة من عمر البطولة الوطنية.