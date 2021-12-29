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رياضة

ثاني فوز لِمقرة وتراجع نتائج بسكرة

علي بهلولي
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ثاني فوز لِمقرة وتراجع نتائج بسكرة
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نجم مقرة

فاز فريق نجم مقرة عصر الأربعاء، بِنتيجة هدف دون مقابل، على ضيفه نادي اتحاد بسكرة.

ولُعبت هذه المباراة بِرسم الجولة العاشرة، من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِنجم مقرة، المهاجم المخضرم الحاج بوقش، في الدقيقة الـ 16.

وافتتح بوقش عدّاد التهديف بِزيّ نجم مقرة، في بطولة الموسم الحالي.

وإذا كان نجم مقرة قد حصد ثاني انتصار له هذا الموسم، فإن نتائج اتحاد بسكرة تراجعت بعد بداية متألّقة، ومُني بِثاني خسارة له على التوالي والثالثة في نسخة 2021-2022.

وتجمّد رصيد اتحاد بسكرة بعد هذه الهزيمة، عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 6. وغادر نجم مقرة مُؤخّرة الترتيب، وبات يشغل المركز الـ 17 بِرصيد 7 نقاط.

وتنقص اتحاد بسكرة مباراة متأخّرة، بينما لعب نجم مقرة كل مواجهاته.

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