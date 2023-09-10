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رياضة

ثاني لاعب سنيغالي يغيب عن مواجهة الجزائر

علي بهلولي
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ثاني لاعب سنيغالي يغيب عن مواجهة الجزائر
ح.م
فورموز ميندي

التحق لاعب دولي سنيغالي آخر بِعيادة منتخب بلاده، ولن يُشارك في المباراة الودّية أمام الجزائر.

وتُجرى هذه المقابلة التحضيرية بِالعاصمة السنيغالية داكار، سهرة الثلاثاء المقبل.

ويشكو اللاعب فورموز ميندي إصابة على مستوى الكاحل، تُعيقه عن خوض مواجهة “الخضر”، تقول أحدث تقارير الصّحافة السنيغالية. التي أضافت أن زميله المدافع المُخضرم يوسف سابالي يشكو بِدوره إصابة (لم تذكر نوعيتها)، وتبقى مشاركته محلّ شكّ.

وخاض فورموز ميندي (22 سنة) أربع مقابلات دولية مع منتخب “أسود تيرانغا”، منذ العام الماضي.

وبات مدافع نادي لوريون الفرنسي ثاني لاعب في صفوف منتخب السنيغال يغيب عن مباراة الجزائر، بعد زميله المهاجم إسماعيلا سار، الذي يُعاني إصابة على مستوى أوتار الرّكبة.

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