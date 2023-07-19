-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

ثاني لاعب مُرشّح لِتعويض محرز إذا ترك “السّيتي”

علي بهلولي
  • 558
  • 0
ثاني لاعب مُرشّح لِتعويض محرز إذا ترك “السّيتي”

أدرجت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اسم لاعب ثانٍ في القائمة، تتفاوض لِجلبه في حال رحيل مُحتمل للجناح الدولي الجزائري رياض محرز.

وتعلم إدارة نادي “الأزرق السّماوي” أن بقاء محرز ليس مُؤكّدا، لذلك تُسابق الزّمن حتّى تتفادى فراغ مركز الجناح. تقول تقارير صحفية بريطانية صادرة، الأربعاء. وتُضيف بِأن إدارة نادي مانشستر سيتي ترغب في جلب الدولي البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني. مُستغلّة العلاقة الطيّبة التي تربطها بِالنادي الكتالوني، ذلك أن المدرب والمدير الرياضي لـ “السّيتي” لعبا للفريق الإسباني.

ويرتبط رافينيا (26 سنة) مع نادي برشلونة بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2027.

ويُعدّ رافيينا ثاني لاعب تتحمّس إدارة نادي مانشستر سيتي لِجلبه، تعويضا لِرحيل مُحتمل لِمحرز، بعد الإسباني داني أولمو.

مقالات ذات صلة
الكاف يحدد فترة تسجيل اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الإفريقية

الكاف يحدد فترة تسجيل اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الإفريقية

هذا هو الماضي الكروي لـ”الخضر” مع منتخبات المجموعة السابعة

هذا هو الماضي الكروي لـ”الخضر” مع منتخبات المجموعة السابعة

“نائل” اسم المولود الجديد لِسوداني

“نائل” اسم المولود الجديد لِسوداني

قفزة كبيرة لإنتر ميامي على مواقع التواصل بسبب ميسي

قفزة كبيرة لإنتر ميامي على مواقع التواصل بسبب ميسي

هذه هي الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023

هذه هي الأندية الأكثر إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023

حسام عوار يدخل بقوة في مشروع نادي روما ومورينيو

حسام عوار يدخل بقوة في مشروع نادي روما ومورينيو

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد