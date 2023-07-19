ثاني لاعب مُرشّح لِتعويض محرز إذا ترك “السّيتي”

أدرجت إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اسم لاعب ثانٍ في القائمة، تتفاوض لِجلبه في حال رحيل مُحتمل للجناح الدولي الجزائري رياض محرز.

وتعلم إدارة نادي “الأزرق السّماوي” أن بقاء محرز ليس مُؤكّدا، لذلك تُسابق الزّمن حتّى تتفادى فراغ مركز الجناح. تقول تقارير صحفية بريطانية صادرة، الأربعاء. وتُضيف بِأن إدارة نادي مانشستر سيتي ترغب في جلب الدولي البرازيلي رافينيا، جناح فريق برشلونة الإسباني. مُستغلّة العلاقة الطيّبة التي تربطها بِالنادي الكتالوني، ذلك أن المدرب والمدير الرياضي لـ “السّيتي” لعبا للفريق الإسباني.

ويرتبط رافينيا (26 سنة) مع نادي برشلونة بِعقدٍ، بدأت مدّته في صيف 2022 وتنقضي في الـ 30 من جوان 2027.

ويُعدّ رافيينا ثاني لاعب تتحمّس إدارة نادي مانشستر سيتي لِجلبه، تعويضا لِرحيل مُحتمل لِمحرز، بعد الإسباني داني أولمو.