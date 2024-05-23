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رياضة

ثاني لاعب يستلم دعوة بيتكوفيتش بِصفة رسمية

علي بهلولي
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ثاني لاعب يستلم دعوة بيتكوفيتش بِصفة رسمية
ح.م
محمد البشير بلومي (في الأمام وأقصى اليسار) في تربّص لـ "الخضر" شهر مارس 2024.

ارتفع، الخميس، العدد إلى لاعبَين يستلمان بِصفة رسمية دعوة النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، تأهّبا لِخَوض مواجهتَي غينيا كوناكري وأوغندا.

وبعد إعلان إدارة نادي شباب قسنطينة عن مشاركة لاعبها محمد الأمين مدني في هاتَين المقابلتَين، جاء دور نظيرتها في فريق فارينسي البرتغالي، التي أعلنت عن حضور لاعبها محمد البشير بلومي وقائع المواجهتَين المبرمجتَين في الـ 6 والـ 10 من جوان المقبل، لِحساب الجولتَين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المهاجم بلومي قد حضر ودّيتَي “الخضر” أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا في مارس الماضي، لكنه لم يستفد من فرصة المشاركة الميدانية.

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