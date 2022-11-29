ثاني مباراة مونديالية للتحكيم الجزائري

عيّنت “الفيفا” ثلاثي التحكيم الجزائري غربال وإيتشعلي وقوراري، لِثاني مرّة في دور المجموعات لِمنافسة كأس العالم 2022 بِقطر.

وسيتشرّف حكم الساحة مصطفى غربال ومُساعداه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري بِإدارة مباراة مُنتخبَي الدانمارك وأستراليا.

وتُجرى هذه المباراة الأربعاء المقبل على الساعة الرابعة عصرا (بِالتوقيت الجزائري)، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، عن الفوج الرّابع.

وتُقام في اليوم والتوقيت ذاته مواجهة مُنتخبَي فرنسا وتونس.

وكان ثلاثي التحكيم غربال وإيتشعلي وقوراري مساء الجمعة الماضية، قد أداروا مباراة هولندا والإكواتور.