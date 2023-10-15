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رياضة

ثاني مدرب لِبطل الجزائر في ظرف 4 أشهر!

الشروق الرياضي
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ثاني مدرب لِبطل الجزائر في ظرف 4 أشهر!
ح.م
المدرب ماركوس باكيتا خلال تجربته الأولى مع شباب بلوزداد.

بات التقني البرازيلي ماركوس باكيتا، الأحد، مدربا جديدا- قديما لِنادي شباب بلوزداد.

وسيلتحق المدرب باكيتا بِالعارضة الفنية لِبطل الجزائر في الأيّام القليلة المقبلة، يقول بيان إدارة نادي الشباب.

وسيخلف المدرب باكيتا سلفه التقني البلجيكي سفين فاندنبروك، الذي قاد شباب بلوزداد منذ جويلية الماضي.

وسبق للمدرب ماركوس باكيتا (65 سنة) أن درّب شباب بلوزداد في موسم 2021-2022، وقاده إلى إحراز لقب البطولة الوطنية. قبل أن ينتقل إلى الإشراف على نادي حسنية أغادير المغربي، في آخر وظيفة له.

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