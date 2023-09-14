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رياضة

ثاني مُلاكِمة جزائرية تبلغ محطّة الأولمبياد

علي بهلولي
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ثاني مُلاكِمة جزائرية تبلغ محطّة الأولمبياد
الأرشيف
رميساء خليف

باتت الرّياضية رميساء بوعلام، الخميس، ثاني مُلاكِمة جزائرية تفتكّ تأشيرة خوض الألعاب الأولمبية، نسخة العاصمة الفرنسية باريس 2024.

وبلغت المُلاكِمة رميساء بوعلام نهائي البطولة التصفوية الإفريقية، الجارية أطوراها بِالعاصمة السنيغالية داكار، لدى وزن أقلّ من 50 كلغ. وهو ما يسمح لها بِالمشاركة في الأولمبياد، وفقا للوائح المنافسة.

وتغلّبت رميساء بوعلام في منازلة نصف النّهائي، على الملاكمة النيجيرية أديولا أوميونمي.

وهكذا التحقت الملاكمة رميساء بوعلام بِزميلتها حجيلة خليف، التي تأهّلت بِدورها للأولمبياد.

وسبق لِرميساء بوعلام – (28 سنة) إبنة ولاية البليدة – المشاركة في أولمبياد النّسخة الماضية عام 2021، بِالعاصمة البابانية طوكيو. في صنف أقلّ من 51 كلغ.

وتحوز رميساء بوعلام في رصيدها عدّة تتويجات، بينها 4 ميداليات ذهبية: في بطولتَي إفريقيا 2022 و2023 بِالموزمبيق والكاميرون، وألعاب البحر المتوسّط رفقة الألعاب العربية، طبعتَي الجزائر 2022 و2023.

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