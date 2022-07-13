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رياضة

ثاني هدّاف للبطولة الوطنية في طريقه إلى مزاملة زرقان

علي بهلولي
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ثاني هدّاف للبطولة الوطنية في طريقه إلى مزاملة زرقان
أحمد النذير بن بوعلي

يوشك هدّاف نادي البارادو أحمد النذير بن بوعلي، أن يُزامل مواطنه اللاعب الدولي آدم زرقان.

واقتربت إدارة نادي البارادو من تحويل المهاجم بن بوعلي إلى نادي شارلوروا البلجيكي، لِمدّة 4 مواسم.

وكان أحمد النذير بن بوعلي (22 سنة) يرتبط مع نادي البارادو بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2024.

وتألّق أحمد النذير بن بوعلي في الموسم المُنقضي، حيث تموقع ثانيا في لائحة ترتيب هدّافي البطولة الوطنية، بِرصيد 14 هدفا.

وتنسج إدارة نادي البارادو علاقة طيّبة مع نظيرتها في فريق شارلوروا، كما يدلّ عليه تحويل متوسّط الميدان آدم زرقان (22 سنة) في صيف 2021، من النادي العاصمي إلى الفريق البلجيكي، بِعقدٍ يدوم 4 مواسم، ثم مُدّد حتى الـ 30 من جوان 2027.

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