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رياضة

ثاني وافد جديد إلى بيت المولودية

علي بهلولي
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ثاني وافد جديد إلى بيت المولودية
الأرشيف
الهواري فرحاني

أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر، الأحد، عن انتداب اللاعب الدولي السابق الهواري فرحاني.

وأمضى المدافع فرحاني (29 سنة) عقدا، يُمثّل بِموجبه ألوان “العميد” حتى صيف 2024.

وكان الهواري فرحاني يرتدي زيّ نادي وفاق سطيف، منذ صيف 2018.

وسبق لِابن بلدية القليعة (ولاية تيبازة) أن خاض مباراة دولية واحدة مع المنتخب الوطني، وكانت ودّية ضد جمهورية إفريقيا الوسطى، في عهدة الناخب الوطني رابح ماجر أواخر سنة 2018.

وبات الهواري فرحاني ثاني وافد جديد إلى بيت المولودية، بعد متوسط الميدان عمّار عبد المالك أوكيل (25 سنة)، القادم من فريق أمل الأربعاء لِمدّة ثلاثة مواسم.

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