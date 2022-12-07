ثبات الوزن رغم اتبّاع الحمية.. هذه 7 أخطاء شائعة ترتكبها المرأة

تصر المرأة أكثر من الرجل على اتباع حميات غذائية لإنقاص الوزن، غير أنها لا تحصل في بعض الأحيان على النتائج المرجوة بعد أشهر من حرمانها من الأكلات التي تحبها، وانقطاعها عن العادات التي كانت تمارسها.

وغالبا ما تصاب المرأة بخيبة أمل كبيرة تجعلها تتوقف عن محاولة الوصول إلى الوزن المطلوب، مما ينعكس سلبا على ثقتها بنفسها، وبدل أن تبحث عن الأسباب التي جعلتها تفشل في تحقيق هدفها لتداركها، تنغمس في نظام غذائي مفتوح يؤدي بها إلى وزن” الفيل”.

وفي حالات أخرى، قد تفقد المرأة بعض الكيلوغرامات بعد اتبّاع حمية لعدة أشهر لكنها تكتشف أنها استعادت وزنها، حيث وجد باحثون في جامعة كالفورنيا في لوس أنجلوس، أن الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا عادة ما يفقدون من 5 إلى 10 في المائة من وزنهم الأولي في الأشهر الستة الأولى، ومع ذلك فإن ما لا يقل عن ثلث إلى ثلثي الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا يستعيدون وزنا أكبر مما فقدوه في غضون 4 أو5 سنوات.

لذلك من الضروري أن تتعرف المرأة على الأخطاء التي ترتكبها عند بدء حمية غذائية لإنقاص الوزن، ومن بين هذه الأخطاء كما حدّدها الخبراء:

أهداف غير واقعية

تحديد هدف للتخلص من 10 كيلوغرامات في غضون أسبوعين، هو ببساطة إعداد نفسك لخيبة الأمل، سيؤدي ذلك إلى جعلك تشعرين بالإحباط وعدم التحفيز عندما لا تستطيعين تحقيق هدفك الذي رسمته من الأول.

نظام غذائي معقد

الخطأ الكبير الذي تقع فيه الكثير من النساء هو البرامج المعقدة للغاية وخطط النظام الغذائي التي تحتوي على عشرات القواعد واللوائح التي تؤدي فقط إلى الارتباك والتثبيط والاستسلام في النهاية.

من الضرورة أن تعلم المرأة أن البساطة هي الأفضل، فبعض الإرشادات الذكية سهلة الإتباع، هي الأكثر فاعلية للحصول على نتائج جيدة.

يتلخص الأمر، في تزويد جسمك بالخيارات الغذائية المناسبة وكمية الطاقة، حيث يشجع ذلك الجسم على حرق الخلايا الدهنية للحصول على الطاقة.

عدم تناول ما يكفي من الكربوهيدرات

وصفت الكربوهيدرات بأنها السبب الرئيسي لزيادة الوزن، ومع ذلك فإن الاستغناء التام عن الكربوهيدرات يؤثر على مستويات الطاقة لديك وينتهي بك الأمر إلى اشتهاء المزيد من الكربوهيدرات.

ومع عدم وجود الكربوهيدرات الكافية في جسمك، يكون لديك القليل من الطاقة نسبيا لممارسة الرياضة، مما يجعلك تتجنبين التمرينات.

تحتوي الكربوهيدرات المعقدة على الألياف، والتي ستجعلك تشعرين بالشبع وتمنحك طاقة دائمة، وتشمل الشوفان والحبوب والفواكه، ومع ذلك فإن الكربوهيدرات المكررة مثل السكر، والمعكرونة البيضاء والخبز الأبيض يمكن أن ترفع مستويات الجلوكوز وتؤدي إلى زيادة الوزن، في حين أن الكربوهيدرات المعقدة يمكن أن تساعدك في الحصول على الوزن المطلوب.

تفادى وجبة الإفطار

قد تعتقدين أنه إذا تخطيت إحدى الوجبات، فهذا يعني أنك تأكلين أقل، وبالتالي سعرات حرارية أقل، أو قد تعتقدين أنه يجب عليك الانتظار حتى تشعرين بالجوع لتناول الطعام.

ما لا تدركينه هو أنك فقط تقومين بتجويع جسمك، وسيتراكم الجوع بحيث يجعلك تأكلين أكثر في وجبتك التالية، وغالبا ما تتخطى النساء اللواتي يبدأن نظاما غذائيا صارما لخسارة الوزن، وجبة الإفطار، وهي أهم وجبة في اليوم، ومنها يحصل الجسم على الكثير من العناصر الغذائية ليعمل أثناء النهار، لذلك تحتاجين إلى تضمين البروتينات والألياف في وجبة الإفطار الموجودة على سبيل المثال في البيض والخبز المحمص، وإذا تناولت كوبا من عصير البرتقال على الإفطار فسيؤدي ذلك إلى رفع نسبة السكر في الدم وبالتالي سيتم إنتاج المزيد من الأنسولين وستشعرين بالجوع وبالتالي الإفراط في تناول الطعام لاحقا مما يجعل جسمك يخزن المزيد من الدهون.

ينصحك خبراء التغذية ألا تنتظري حتى تتضورين جوعا، لأن هذا سيجعلك أكثر انفعالا، وحاولي أن تأكلي كل بضع ساعات على مدار اليوم مع تضمين وجبات خفيفة صحية تحتوي على بعض المكسرات.

شرب القليل من الماء

هذا أحد أبسط أخطاء النظام الغذائي التي يجب إصلاحها، لأن الماء ضروري لحرق السعرات الحرارية، فإذا تركت نفسك لتصابي بالجفاف، فإن عملية الأيض تتباطأ، وهذا يعني فقدان الوزن بشكل أبطأ، لذا حاولي إضافة كوب من الماء إلى كل وجبة.

مشاهدة التلفاز أثناء الأكل

لكي يحصل عقلك على رسالة مفادها أنك وصلت إلى مرحلة الشبع، فهذه ليست رسالة فورية، فعقلك يستغرق 20 دقيقة لتلقي الرسالة وإعلامك بالتوقف عن الأكل، لذلك تجنبي مشاهدة التلفاز أو تصفح هاتفك وأنت تتناولين الطعام لأن ذلك يجعلك تأكلين بدون وعي، وفي كثير من الأحيان بسرعة كبيرة، يجب أن تركزي على تناول الطعام حتى يتعرف جسمك وعقلك على النشاط الذي تقومين به.

الجلوس مع هؤلاء الأشخاص

خطأ آخر ترتكبه المرأة التي تبدأ نظاما غذائيا لخسارة الوزن، وهو البقاء مع أشخاص يشجعونها على تناول أطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية وأطعمة سريعة، لذلك يجب الابتعاد عن هؤلاء الناس وتجنبهم في أوقات الوجبات.