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ثعلب صغير يثير الذعر قرب مقر الكونغرس

الشروق أونلاين
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ثعلب صغير يثير الذعر قرب مقر الكونغرس

ألقت الشرطة في واشنطن القبض على ثعلب صغير بعد تلقيها عدة تقارير تفيد بتعرض أشخاص للهجوم أو العض قرب مقر الكونغرس.

ونشرت شرطة الكابيتول على تويتر صورا للثعلب المحتجز في قفص مع تعليق بسيط يقول: “تم القبض عليه”ّ.

وأكدت كل من النائبة آمي بيرا، ومراسل بوليتيكو زيمينا بوستيلو لشبكة سي بي إس نيوز أنهما تعرضا للهجوم من قبل ثعلب أثناء سيرهما خارج مبنى الكونغرس.

واضطرت السلطات الصحية في الولايات المتحدة إلى قتل الثعلب( أنثى) بعد أن هاجم المارة وتسبب في إصابتهم بجروح.

وبينت التحاليل التي أجريت على الحيوان الذي تم إنهاء حياته “بطريقة إنسانية” أنه مصاب بداء الكلب.

وعلى خلفية هذا الحادث، أصدرت شرطة الكابيتول تنبيها لمجتمع مجلس الشيوخ يحذر من أوكار الثعالب المحتملة في المساحات المحيطة بالكونغرس، وقال التنبيه، الذي حصلت عليه شبكة سي بي إس نيوز، إن “الثعالب حيوانات برية توفر حماية شديدة لأوكارها وأراضيها، من فضلك لا تقترب من أي ثعلب تراه”.

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