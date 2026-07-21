هناك كتاب مشهور للمفكر الكندي “آلان دونو” بعنوان “نظام التفاهة”.

في هذا الكتاب يقول هذا المفكر الكندي إن التفاهة قد بسطت سلطانها على كافة أرجاء العالم. فالتافهون قد أمسكوا بمفاصل السلطة، ووضعوا أيديهم على مواقع القرار، وصار لهم القول الفصلُ والكلمة الأخيرة في كل ما يتعلق بالخاص والعام”.(1)

فعندما نتأمل في شتى المجالات الثقافية والسياسية والاقتصادية على مستوى العالم نجد ثقافة التفاهة هي السائدة والتافهون هم أصحاب التأثير فيغيب الحكماء والمفكرون الحقيقيون الذين غايتهم تنوير العقول والبحث عن الحقيقة وسط ركام من الجهل والزيف والأكاذيب فثقافة التفاهة هي باختصار بحسب الخبراء “تصدّر المحتوى السطحي والأشخاص غير المؤهلين للمشهد العام. إنها منظومة تهمش الفكر العميق والكفاءة، وتُعلي من شأن الرداءة”.

كيف يتم إنتاج ثقافة التفاهة؟

“يتم إنتاج التفاهة بعدد من الطرق من ذلك:

1- عبر تفكيك المعايير الأصيلة: وذلك حين تفرغ القيم من محتواها ويعرف تعريف النجاح بعيدا عن العلم والخلق…

2- عبر صناعة الرموز الزائفة: لا تقوم الثقافة إلا برموزها، فإذا صعد إلى الواجهة من لا يمثلون قيم المجتمع عندها يتشكل وعي جديد مشوه يومها يعاد تدوير التفاهة.

3- عبر تسليع الثقافة: حين تتحول الثقافة إلى سلعة تقاس بقابليتها للاستهلاك السريع…

4- عبر تهميش العقل النقدي: إن أخطر ما يصيب المجتمعات هو تعطيل قدرتها على التمييز، فحين يغيب التفكير النقدي يصبح المتلقي مستهلكا سلبيا يقبل ما يعرض عليه دون تمحيص.

5- عبر إضعاف الصلة بالتراث الحضاري:

لا يمكن لأمة أن تحافظ على عمقها إذا انقطعت عن جذورها فحين يقدم التراث على أنه عبء أو يختزل في صور جامدة يفقد دوره في تشكيل الوعي. (2)

أمامنا معركة حامية الوطيس لمحاربة ثقافة التفاهة كل واحد في موقعه ولا يتم هذا إلا بإنتاج المعرفة الحق وصناعة النجوم والمؤثرين الحقيقيين الذين يحملون قيم الخير والعدل والجمال وتشجيع الكفاءات في شتى المجالات وإتاحة الفرصة لها في القيادة وأن نحاصر المحتوى السطحي بتجاهله وتجاهل المؤثرين السطحيين وليكن شعارنا هذه الآية القرآنية التي تغرس في وعينا الابتعاد عن كل ما له علاقة بالتفاهة بكل أنواعها… قال تعالى:《 والذين هم عن اللغو معرضون》 [ المؤمنون: 3]

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هوامش:

1- بلال رامز بكري، ماذا يقول الفيلسوف الكندي آلان دونو عن أنظمة عصرنا الحالي؟ موقع الجزيرة نت.

2-كيف يعاد إنتاج التفاهة ثقافيا؟ موقع إسلام ويب.