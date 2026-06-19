ثقافة التقييم في المدرسة الجزائرية… من تشخيص الواقع إلى بناء التميز المؤسساتي

تُعد نهاية السنة الدراسية من أهم المحطات في حياة المؤسسة التربوية، فهي ليست مجرد فترة لإعلان النتائج أو غلق الملفات الإدارية، بل هي مرحلة استراتيجية للتقييم والتقويم الشامل يتم خلالها الوقوف بموضوعية على ما تحقق من أهداف، وما واجه المؤسسة من صعوبات وتحديات، قصد استخلاص الدروس ووضع تصورات أكثر فاعلية للموسم الدراسي المقبل. وقد أصبحت المؤسسات التربوية الحديثة تعتمد على ثقافة التقييم المستمر القائم على المؤشرات والأرقام والشواهد الميدانية، باعتبارها الوسيلة الأنجع لتحسين الأداء وضمان الجودة.

فالمؤسسة الناجحة لا تُقاس فقط بنسبة النجاح التي تحققها، وإنما بقدرتها على بناء بيئة تربوية آمنة وتسيير إداري فعال وأداء بيداغوجي متميز وتوظيف أمثل للإمكانات المادية والبشرية.

ويأتي الجانب التربوي في مقدمة الجوانب التي تخضع للتقييم في نهاية السنة الدراسية، باعتباره الإطار الذي تتشكل فيه شخصية المتعلم وتتبلور فيه قيمه واتجاهاته وسلوكياته، فنجاح المؤسسة لا يقاس فقط بعدد الناجحين، وإنما أيضاً بمدى قدرتها على غرس قيم المواطنة والانضباط والمسؤولية واحترام الآخر. ومن أهم المؤشرات التي تسمح بتقييم هذا الجانب: نسبة المواظبة وانخفاض حالات الغياب والتسرب المدرسي ومستوى الانضباط داخل المؤسسة، إضافة إلى حجم مشاركة التلاميذ في الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية.

وتشير العديد من الدراسات التربوية إلى أن المؤسسات التي تحافظ على نسبة مواظبة تفوق 90% وتقل فيها نسبة الغياب عن 5%، تكون أكثر قدرة على تحقيق نتائج إيجابية وخلق مناخ تربوي سليم يساعد على التحصيل الدراسي والاستقرار النفسي والاجتماعي للمتعلمين.

أما الجانب البيداغوجي فهو يمثل جوهر العملية التعليمية، ويعد المؤشر الأكثر دلالة على فعالية الأداء داخل المؤسسة. ويقتضي تقييمه دراسة نتائج التلاميذ بطريقة علمية دقيقة لا تقتصر على حساب نسب النجاح العامة، وإنما تشمل تحليل النتائج حسب المواد والأقسام والمستويات ودراسة الفوارق المسجلة بينها وتشخيص أسباب القوة والضعف.

فعندما تحقق مادة معينة نسبة نجاح تفوق 85% بينما لا تتجاوز مادة أخرى 50% فإن الأمر يتطلب وقفة تأملية من طرف الفرق البيداغوجية من أجل فهم أسباب التباين سواء تعلق الأمر بطريقة التدريس أو بكثافة البرنامج، أو بمستوى التلاميذ، أو بآليات التقويم المعتمدة.

كما أن تقييم مدى إنجاز البرامج الدراسية وفعالية حصص الدعم والمعالجة البيداغوجية، ومستوى التنسيق بين الأساتذة، كلها مؤشرات أساسية للحكم على جودة العمل البيداغوجي. وقد أثبتت التجارب أن المؤسسات التي تعتمد التخطيط الجماعي والمتابعة المنتظمة والدعم الموجه للتلاميذ المتعثرين تحقق نتائج أفضل وأكثر استقراراً من غيرها.

ومن جهة أخرى، يمثل العمل الإداري العمود الفقري الذي ترتكز عليه جميع الأنشطة التربوية والبيداغوجية داخل المؤسسة، فالإدارة الفعالة هي التي تضمن السير الحسن للعمل اليومي، وتحسن استثمار الموارد البشرية والمادية وتؤمن التواصل الفعال بين مختلف الفاعلين التربويين.

ويشمل تقييم هذا الجانب مدى احترام الرزنامة السنوية، وإنجاز الأعمال الإدارية في آجالها المحددة، ودقة حفظ الوثائق والسجلات، وجودة تنظيم الامتحانات والاختبارات، وفعالية التواصل مع الأولياء والشركاء الاجتماعيين.

كما أن نجاح الإدارة في معالجة الانشغالات اليومية واتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب يعد دليلاً على كفاءة التسيير وحسن القيادة.

وفي ظل التحول الرقمي الذي يشهده قطاع التربية أصبحت الرقمنة مؤشراً إضافياً لقياس الأداء الإداري لما توفره من سرعة في معالجة البيانات، ودقة في حفظ المعلومات، وترشيد للوقت والجهد.

ولا يقل الجانب المادي أهمية عن بقية الجوانب، إذ إن البيئة المدرسية المناسبة تعد شرطاً أساسياً لنجاح العملية التعليمية.

فالتلميذ يحتاج إلى قسم نظيف، مجهز، جيد التهوية والإنارة، كما يحتاج الأستاذ إلى وسائل تعليمية تساعده على أداء رسالته في أفضل الظروف. ومن هنا تأتي أهمية تقييم حالة البنايات والتجهيزات، ومدى جاهزية الحجرات الدراسية والمخابر والقاعات المتخصصة، إضافة إلى وضعية المرافق الصحية والساحات والفضاءات المشتركة.

وتشير التجارب الميدانية إلى أن المؤسسات التي تخصص برامج دورية للصيانة وتحافظ على تجهيزاتها وتوفر بيئة مدرسية جذابة، تحقق مستويات أفضل من الرضا لدى التلاميذ والأساتذة، كما تساهم في تعزيز الانتماء للمؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها.

أما الجانب الأمني فقد أصبح في السنوات الأخيرة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها المؤسسة التربوية الحديثة، خاصة مع تنامي الحاجة إلى توفير محيط مدرسي آمن ومستقر. ويشمل تقييم هذا الجانب مدى تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المؤسسة، وجاهزية وسائل الوقاية من الأخطار، وفعالية مخطط الإخلاء في الحالات الطارئة، إضافة إلى تأمين الامتحانات والاختبارات والمحافظة على سرية الوثائق الرسمية. كما أن التنسيق المستمر مع مصالح الأمن والحماية المدنية والقطاع الصحي يساهم في تعزيز الوقاية والحد من المخاطر المحتملة.

ويعتبر انخفاض عدد الحوادث والمخالفات الأمنية وغياب حالات العنف أو التخريب من أهم المؤشرات التي تعكس نجاح المؤسسة في تحقيق الأمن المدرسي.

وعند الحديث عن تقييم المؤسسة التربوية فإن الأرقام تبقى شاهداً موضوعياً على مستوى الأداء. فارتفاع نسبة النجاح إلى ما بين 80% و90% وتجاوز نسبة إنجاز البرامج الدراسية 95%، وانخفاض نسبة الغياب إلى أقل من 5% مع المحافظة على جاهزية المرافق والتجهيزات، كلها مؤشرات تعكس نجاح المؤسسة في تحقيق أهدافها، غير أن هذه الأرقام لا ينبغي أن تُقرأ بمعزل عن سياقها، بل يجب تحليلها وربطها بالإجراءات التي اتخذت، والجهود التي بذلت، والصعوبات التي تمت مواجهتها، حتى يصبح التقييم أداة حقيقية للتحسين والتطوير.

إن تقييم وتقويم العمل التربوي والإداري والبيداغوجي والمادي والأمني في نهاية السنة الدراسية ليس مجرد إجراء روتيني لعرض الحصيلة، بل هو عملية استراتيجية تؤسس لثقافة الجودة والتميز داخل المؤسسة التربوية، فالمؤسسة التي تمتلك الشجاعة لتقييم نفسها بموضوعية، والقدرة على معالجة نقائصها، والإرادة لتطوير أدائها، هي المؤسسة القادرة على صناعة النجاح وتحقيق رسالتها النبيلة في تكوين أجيال متعلمة، واعية، متمسكة بقيمها الوطنية والإنسانية.