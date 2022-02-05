“ثقافة شوشا… جوهرة أذربيجان”

ؤ تاريخ عميق وقديم.

شهدت مدينة شوشا، التي أسسها حاكم كاراباغ بانهعلي خان عام 1752 واحتفلت بالذكرى الـ 270 لتأسيسها هذا العام، تطورًا ثريًا ولعبت دورًا استثنائيًا في الحياة الثقافية والاجتماعية والسياسية لجنوب القوقاز بأكمله.

هذه المدينة، التي حافظت دائمًا على مظهرها التاريخي الفريد والبيئة الفريدة التي شكلتها، كتبت صفحات مهمة في تاريخنا من الفكر الأدبي والثقافي والعلمي والاجتماعي بشخصياتها العظيمة.

ولدت الشاعرة والشخصية العامة وفاعلة الخير خورشيدبنو ناتافان، التي يتم الاحتفال بعيدها 190 هذا العام، في عام 1832 في منطقة شوشا، وهي ركن ساحر في أذربيجان ومركز ثقافي قديم.

تلقت السيدة خوشيدبانو تعليمها الأول من العلماء والفنانين في عصرها. بالإضافة إلى لغتها الأم، أتقنت اللغتين العربية والفارسية، وأتقنت الشعر الكلاسيكي.

ابنة خان (حاكم)، التي بدأت مسيرتها الفنية في الخمسينيات من القرن الماضي، كتبت في البداية قصائد حب تحت اسم مستعار “خورشيد” ثم “ناتافان”. مستوحاة من الطبيعة الغامضة لشوشا، تم حفظ الأعمال الفنية للمؤلفة خلال حياتها.

كان للشاعرة خورشيد بنو ناتافان (ناتافان ابنة خوشيد) تأثير كبير على تكوين البيئة الأدبية في ذلك الوقت، وذلك بفضل شخصيتها الإبداعية والفريدة من نوعها، التي أحيت تقاليدنا الأدبية الكلاسيكية، وأفكارنا الإنسانية العالية، والشعر الغنائي العميق.

تميزت ليس فقط بإبداعها ولكن أيضًا بعملها الخيري، تحملت ناتافان جميع النفقات وابتداء من عام 1864 ترأست المجمع الأدبي “Majlisi-uns” المؤلف من مجموعة من الشعراء من مدينة شوشا. كما قامت ببناء خط أنابيب مياه الشرب إلى شوشا في عام 1873. نبع “خان قيزي” في شوشا هو أحد البراهين على حسنات الشاعرة المعروفة.

توفيت خورشيد بنو ناتافان في 1 أكتوبر 1897 ودفنت في مقبرة “الإمارات” في مدينة أغدام لجمهورية اذربيجان.

يرتبط التطور السريع لمدينة شوشا في السبعينيات من القرن الماضي ارتباطًا وثيقًا باسم زعيمنا القومي حيدر علييف. تم اتخاذ قرارات خاصة بشأن تطوير المدينة بمبادرة من القائد العظيم. منذ ذلك الحين، توسعت أعمال البناء في شوشا، وتم اتخاذ خطوات مهمة لتخليد ذكرى شخصياتنا الثقافية.

احتلت القوات الأرمينية مدينة شوشا في 8 مايو 1992، ودُمرت معالم المدينة القديمة لمدة 28 عامًا، وفي 8 نوفمبر 2020 تم تحريرها على يد جنود شجعان من الجيش الأذربيجاني.

في مدينة شوشا، تمت استعادة تماثيل نصفية مقطوعة لشخصيات ثقافية اذربيجانية مثل: عزير حاج بيلي وبلبل وناتافان، والتي أعادتها الدولة الأذربيجانية إلى بلادنا أثناء بيعها للأرمن في الخارج بعد استعادة سلامتنا الإقليمية في الحرب الوطنية التي استمرت 44 يومًا.

تنتعش اليوم مدينة شوشا عاصمة الثقافة الأذربيجانية التي يبلغ عمرها 270 عام، ويتم ترميم آثارنا التاريخية في مدينتنا القديمة، التي تعرضت للتخريب الأرمني خلال 28 عامًا من الاحتلال، ويتم تنفيذ عملية الترميم والبناء في شوشا وفقًا للطراز المعماري الأصلي لمدينة شوشا. تم ترميم نبع “خان قيزي” كجزء من الأعمال التي نفذت العام الماضي.