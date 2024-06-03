ثقافة.. هذه قائمة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي لعام 2024

كشفت وزارة الثقافة والفنون، الاثنين، عن انتقاء 168 جمعية ثقافية لدعمها ماديًا ومُرافقتها في تجسيد مشاريعها.

وأفادت الوزراة في بيان لها أنه في إطار سياسة وزارة الثقافة والفنون المتعلقة بمرافقة ودعم المجتمع المدني وتحديدًا الجمعيات الناشطة في الميدان الثقافي والفني الحاملة لمشاريع وبرامج ثقافية وفنية، وضمن مساعيها الرّامية إلى تجسيد المقاربة التّشاركية وترقية وتعزيز دور الحركة الجمعوية وإشراكها ضمن مخططات وبرامج العمل الخاصة بالقطاع، وبعد دراسة الملفات والمشاريع المستلمة من قبل اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة مشاريع وبرامج الجمعيات المقترحة للاستفادة من الإعانات، تمّ انتقاء 168 جمعية ثقافية لدعمها ماديًا ومُرافقتها في تجسيد مشاريعها.

وأوضحت الوزارة أن قائمة الجمعيات الثقافية والفنية المستفيدة من الدعم المالي لتنفيذ مشاريعها، موجودة على الرابط التالي:

https://www.m-culture.gov.dz/images/2024/subvention2024.pdf