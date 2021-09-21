ثقل المحفظة وملف التوظيف وإعادة المفصولين.. بلعابد يقدم توضيحات

كشف وزير التربية عبد الحكيم بلعابد، الثلاثاء، عن شروع دائرته في دراسة عدة حلول للتخفيف من ثقل وزن المحفظة المدرسية منها توفير اللوحات الرقمية.

كما أكد بلعابد على هامش إعطاء إشارة الدخول المدرسي، على إعطاء فرصة لكل التلاميذ المفصولين للعودة إلى الدراسة وفق الامكانات المتوفرة.

وحسبه تم أيضا طبع لأول مرة كتب المواد العلمية بلغة البراي الموجهة للمكفوفين وكذا تمكين أولياء التلاميذ المصابين بطيف التوحد اختيار المرافق المناسب لأبنائهم في الأقسام.

وأعلن نفس المسؤول، أنه تم توظيف أغلب خريجي المدرسة العليا للأساتذة ولم يبق سوى 800 استاذ لم يوظفوا بعد.

وكشف: اتفقنا مع وزارة التعليم العالي على أن يكون عدد الطلبة بالمدارس العليا للأساتذة حسب احتياجات وزارة التربية.