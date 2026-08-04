ثلاثة أسماء إسبانية على طاولة اللجنة التقنية لخلافة بيتكوفيتش

اتحادات السعودية وكوريا والسنغال يريدونه

رسّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم إنهاء العلاقة التعاقدية التي كانت تربطها بالناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، وذلك بالتراضي بين الطرفين. وجاء في بيان نشرته الهيئة الفدرالية على موقعها الرسمي، أن قرار إنهاء التعاقد يشمل أيضا أعضاء الطاقم الفني المرافق للمدرب، في إطار اتفاق ودي بين الجانبين.

وتقدمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم بجزيل الشكر إلى فلاديمير بيتكوفيتش وكافة أعضاء طاقمه، نظير احترافيتهم والتزامهم وتفانيهم طوال تسعة وعشرين شهرا على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني. كما عبر الاتحاد عن بالغ تقديره للعمل المنجز، متمنيا لهم كل النجاح في بقية مسيرتهم المهنية.

وقالت مصادر متطابقة للشروق إن المكتب الفدرالي الذي اجتمع مساء الإثنين بمقر الفاف، يكون قد قرر رسميا اللجوء إلى المدرسة الإسبانية لخلافة السويسري بيتكوفيتش، ووضعت ثلاثة أسماء سيتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة التقنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم المقرر اليوم الخميس بداية من الساعة الحادية عشرة صباحا، وتضم اللجنة أسماء بارزة مثل رابح سعدان، بوعلام لعروم، محمد معوش، فؤاد شيحة، أمين غيموز، إضافة إلى المدير الفني الوطني علي موسر.

ومن المنتظر، الكشف عن الناخب الوطني الجديد في الأيام القادمة لقيادة مرحلة تصفيات كأس الأمم الأفريقية، التي يستهلها “محاربو الصحراء” بمواجهتي زامبيا وبوروندي في الفترة ما بين 21 سبتمبر و6 أكتوبر المقبلين، وقد يلعب رفقاء مازة مباراة أو مباراتين وديتين في نفس الفترة.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر مطلعة أن هناك إجماعا داخل أروقة الاتحاد الجزائري لكرة القدم نحو المدرسة الإسبانية، بالنظر إلى هيمنتها القارية والعالمية والنتائج الاستثنائية التي يحققها الفكر التكتيكي الإسباني مؤخراً، مصدر الشروق الذي رفض الإفصاح عن هوية المدير الفني المرتقب، أكد أن اسمه لم يتداول في وسائل الإعلام. وكانت “الفاف” قد جست نبض نجم برشلونة الإسباني السابق، تشافي هيرنانديز، غير أن أجرته الشهرية التي تفوق 600 ألف يورو شهريا (أكثر من 7 ملايين يورو سنويا)، جعلت الفاف تطوي ملفه.

وفي سياق متصل، تقرر تعيين قائد “الخضر” السابق عنتر يحيى مدرباً مساعداً ضمن الجهاز الفني الجديد، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إعادة الروح القتالية والهوية الوطنية للفريق. ورغم منح المدرب الإسباني حرية اختيار طاقمه المعاون، إلا أن الاتحاد اشترط منح صلاحيات واسعة ومؤثرة لعنتر يحيى داخل الطاقم الفني الوطني الجديد.

إلى ذلك، كشف المصدر أن برنامج التوقف الدولي المقبل سيتضمن خوض “الخضر” مباراة ودية ثالثة إلى جانب مواجهتي تصفيات “كان 2027” أمام زامبيا وبوروندي، وذلك لمنح المدرب الجديد فرصة إضافية لمعاينة اللاعبين والوقوف على جاهزيتهم.

من جهة أخرى، جذب المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش اهتمام عدة اتحادات كروية بارزة عقب انتهاء مهامه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الجزائري؛ حيث تدرس اتحادات السعودية وكوريا الجنوبية والسنغال خيار التعاقد معه لقيادة منتخباتها الأولمبية أو الأولى في الاستحقاقات القادمة.

ويرتبط الاهتمام المتزايد ببيتكوفيتش بخبرته التكتيكية العريضة في إدارة المنتخبات، التي تراكمت خلال قيادته للمنتخب السويسري في البطولات الكبرى، وصولاً إلى محطته الأخيرة مع “محاربي الصحراء”. ورغم متابعة المسؤولين لوضعه عن قرب تمهيداً لفتح قنوات تفاوض رسمية، إلا أنه لم يصدر أي بيان رسمي حتى الآن من الأطراف المعنية، لتبقى خطوته القادمة رهينة ما ستسفر عنه الأيام المقبولة.