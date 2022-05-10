ثلاثة أشقاء يختطفون قاصرا ويعذبونه داخل مقبرة بسكيكدة

إدانة المتهم الرئيسي بـ 15 سنة سجنا

أدانت محكمة الجنايات بسكيكدة، الإثنين، ثلاثة أشقاء، تورطوا في جريمة اختطاف وتعذيب، طالت مراهقا في السابعة عشرة من العمر، بحجة أنه تحرش بشقيقتهم الصغرى، حيث قضت حكما بـ 15 سنة، في حق المتهم الرئيسي “ب. ع”، و5 سنوات حبسا للبقية، وتعويض للضحية قدره 150 مليون سنتيم.

القضية، بحسب مجريات المحاكمة، بدأت، عندما علم ثلاثة أشقاء، ينحدرون من عاصمة الولاية سكيكدة، بأن الضحية القاصر “أ. ر”، على علاقة بشقيقتهم المقبلة على اجتياز شهادة التعليم المتوسط، وهي تلميذة في الخامسة عشرة من العمر، فصاروا يترصدون له، وكان يدردش معها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وذات مرة طلب منها الالتقاء به بحي الزفزاف بعاصمة الولاية سكيكدة، بتاريخ السادس عشر من شهر جوان من سنة 2022 وهو موعد اجتيازها امتحان شهادة التعليم المتوسط، لكن شقيقيها “ي. ب” و”ب. ه”،ـ شاهداه، حيث قاما بحمله في سيارة، بحسب ما جاء في قرار الإحالة، ومن ثم الاعتداء عليه بالضرب المبرح، ثم سلكا به طريق المقبرة المسيحية.. وبعد وصولهما، التحق بهما المتهم الرئيس، أي الشقيق الأكبر، فقاموا بتقييده وتجريده كليا من ملابسه، ثم اعتدوا عليه باللكم والركل العنيف، ليتم تحويله إلى مستشفى المدينة، في وضع حرج جدا. وبعد فحصه من طرف الطبيب المعالج، منحه شهادة طبية تتضمن عجزا عن العمل مدته 15 يوما، وفي اليوم الموالي، أي 17 جوان 2022، رفع شكوى لدى الجهات الأمنية ضد المتهمين في قضية الحال.

وخلال جلسة المحاكمة، أنكر جميع المتهمين، وهم الأشقاء الثلاثة، الجرم المنسوب إليهم، غير أن المتهم الرئيسي، صرح بأنه يوم الحادثة شاهد الضحية يدفع شقيقته بالقرب من المتوسطة التي تمتحن فيها، وهذا بعد خروجها من قاعة الامتحان الخاص بشهادة التعليم المتوسط، وحينها تدخل للدفاع عن شقيقته، حيث وجه إليه ركلات في أنحاء متفرقة من جسمه، وهناك أضاف أن الضحية هدده بسلاح أبيض، فحمل عصا خشبية للدفاع عن نفسه، نافيا القيام بتهديدات تجاهه.

من جهته، أكد الضحية أن المتهم “ي. ب” هو من وجه إليه لكمات في العينين، في الوقت الذي كان المتهم الثاني “هـ. ب” يقوم بإمساكه، وفي أثناء ذلك، قاما بتحويله على متن سيارة إلى المقبرة المسيحية، وهناك وحسب ما دار في جلسة المحاكمة قاموا بتكبيله وتجريده من ثيابه. من جهتها، الشاهدة الوحيدة وهي التلميذة شقيقه المتهمين، صرحت بأن المتهم كان يعاكسها في كل مرة، واستغل يوم اجتيازها شهادة التعليم المتوسط، أين تنقل إلى المتوسطة المتواجدة بحي الواهم مصابح عمار، أين تجتاز الامتحان، ليستغل خروجها من قاعة الامتحان طالبا منها مصاحبته، حيث رفضت طلبه، وهناك قام بتهديدها بواسطة سكين.

من جهتها، النيابة العامة أكدت وجود قرائن تثبت أن جناية اختطاف شخص عن طريق العنف، وجناية ممارسة التعذيب، ثابتة في حق جميع المتهمين، والتمست سجنهم لمدة 15 سنة، كما طالب دفاعهم بتخفيف العقوبة، وبعد فترة المداولة، أدين المتهم الرئيسي “ب. ع”، بالسجن النافذ لمدة 15 سنة، و5 سنوات حبسا للبقية، وتغريمهم بدفع غرامة مالية قدرها 500 مليون سنتيم لكل واحد منهم، وتعويض للضحية قدره مليون و500 ألف دج.