ثلاثة أندية أوروبية ترغب في انتداب بلايلي

ترغب ثلاثة أندية أوروبية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي، في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتنقضي مدّة عقد متوسط الميدان بلايلي (30 سنة) مع نادي براست الفرنسي، في الـ 30 من جوان المقبل.

وتتمثّل أسماء الأندية الثلاث في: أولمبياكوس وآيك أثينا وأريس سالونيك من اليونان. كما ذكره الموقع الفرنسي “لو 10 سبور”، الأربعاء.

وكان فريق أولمبياكوس قد احتفظ في الأيّام القليلة الماضية بِلقب بطولة اليونان، وحلّ نادي آيك أثينا ثالثا، وتموقع فريق أريس سالونيك في الرّتبة الرابعة.

لكن إدارة نادي براست الفرنسي لم تقل كلمتها بعد، ويُمكن أن تُمدّد عقد يوسف بلايلي. وفقا للمصدر ذاته.