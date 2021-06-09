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رياضة

ثلاثة أندية تركية ترغب في انتداب بن طالب

علي بهلولي
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ثلاثة أندية تركية ترغب في انتداب بن طالب

ترغب ثلاثة أندية تركية في انتداب اللاعب الدولي الجزائري السابق نبيل بن طالب، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وتنقضي مدّة عقد متوسط الميدان بن طالب (26 سنة) مع نادي شالكه الألماني، في الـ 30 من جوان الحالي.

وتتمثّل هذه الأندية في: بشكتاش بطل تركيا لِموسم 2020-2021، وفنربخشة صاحب المركز الثالث، وطرابزن سبور الذي تموقع رابعا. استنادا إلى تقارير صحفية فرنسية صادرة، الأربعاء.

وإذا كان فريق بشكتاش سيلعب رابطة أبطال أوروبا نسخة 2021-2022، فإن ناديَي فنربخشة وطرابزن سبور سيُشاركان في الدوري الأوروبي للطبعة ذاتها.

ويوجد بن طالب حاليا رفقة أسرته التي تُقيم بِمدينة ليل الفرنسية، حيث يخضع لِتدريبات مع مُحضر بدني، استعدادا للموسم الجديد.

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