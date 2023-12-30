ثلاثة أندية تُطارد بن رحمة

تتنافس ثلاثة أندية فرنسية على انتداب اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة، في سوق الانتقالات الشتوية لِشهر جانفي المقبل.

ويرتبط المهاجم بن رحمة (28 سنة) مع نادي وست هام الإنجليزي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2026.

وتُبدي أندية ليون ومرسيليا ونيس من فرنسا اهتماما هذه الأيّام، بِاللاعب سعيد بن رحمة.

ووفقا لِأحدث تقرير نشرته صحيفة “ليكيب” الفرنسية بِهذا الشّأن، فإن صفقة الانتقال إلى أحد الأندية الثلاث المذكورة أعلاه يُمكن أن تُبرَم، لكن يبقى العائق الوحيد الذي يحول دون تجسيدها على أرض الواقع، هو الأجرة المُرتفعة لِمهاجم وست هام. بِعبارة أخرى، سيرتكز التفاوض بين الطرفَين على إمكانية خفض قيمة الرّاتب.

ويتقاضى سعيد بن رحمة أجرة سنوية تتجاوز قيمتها مبلغ 3 ملايين أورو.

والتحقت أندية ليون ومرسيليا ونيس بِهذا المضمار، بعد أن سبقتها فرق من البطولة السعودية ترغب بِدورها في جلب سعيد بن رحمة.

واكتفى سعيد بن رحمة بِالمُشاركة في 4 لقاءات فقط أساسيا، من أصل 19 مباراة لِفريقه وست هام في بطولة إنجلترا هذا الموسم، كما لم يُسجّل أيّ هدف. وهما مُؤشّران سلبيان يُحرّضانه على تغيير الأجواء في أقرب تاريخ مُمكن، أو عرض جادّ يُقترَح عليه.