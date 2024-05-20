ثلاثة أندية سعودية قد تفكر في ضم بغداد بونجاح

بعدما أعلن رحيله عن السد القطري:

تبحث ثلاثة أندية سعودية عن التعاقد مع اللاعب الجزائري بغداد بونجاح نجم نادي السد القطري خلال فترة الانتقالات الصيفية للعام الحالي. وكان نادي السد أعلن عن رحيل بونجاح بعد تسع سنوات قضاها في النادي، حيث قال النادي القطري عبر حسابه في منصة “إكس”: “إلى الابن البار، إلى المحارب المغوار، إلى الأسطورة إلى بغداد”.

وتابع: “في مسيرتك مع الزعيم، صنعت الإنجاز وفي بعض الأحيان الإعجاز، كنت خير من يمثل اللاعب العربي وخير سفير للجزائر الحبيبة.. أحبك كل من كان من حولك وعشقوك من هم في المدرجات”.

وواصل حساب النادي: “شكرًا لكل لحظة جميلة شاركت في صنعها وجمعتنا، شكرًا لكل ابتسامة، أنت.. أنت سببها، ستبقى جزءًا مهمًّا من تاريخ هذا النادي، لكل لقاء وداع ولكل عشرة ذكرى، عائلة نادي السد مجلس الإدارة نيابة عن اللاعبين والجمهور”.

الاتحاد قد يفكر في ضم بونجاح في حال غادر الفرنسي كريم بنزيمة والمغربي عبد الرزاق حمد الله، وذلك لتعزيز الخط الأمامي للعميد، كما أن الشباب قد يفكر في ضم اللاعب الجزائري وذلك بسبب تراجع مستوى اللاعب السنغالي حبيب ديالو.أما النصر فسوف يبحث عن ضم مهاجم في الميركاتو الصيفي من أجل إيجاد بديل للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

يذكر، أن اللاعب الجزائري بغداد بونجاح تُوج مع منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا عام 2019 كما سبق له اللعب لنادي النجم الساحلي التونسي.