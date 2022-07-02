ثلاثة أندية عاجزة عن إنقاذ آدم وناس

بسبب اشتراط نادي نابولي الإيطالي مبلغا كبيرا

تأزمت وضعية الدولي الجزائري آدم وناس خلال الميركاتو الصيفي الحالي بسبب اشتراط نادي نابولي الإيطالي مبلغا كبيرا للموافقة على رحيله، حسبما أكده موقع العين الذي أضاف أن موقع “توتو سالرنيتانا” الإيطالي كشف عن رغبة قوية من سالرنيتانا، بجانب مونزا وتورينو، في التعاقد مع آدم وناس خلال فترة الانتقالات الصيفية. ذات المصدر أكد صعوبة حسم الصفقة بسبب اشتراط رئيس نابولي أوريليو دي لورينتيس، الحصول على 15 مليون يورو، للموافقة على رحيل نجم منتخب الجزائر.

ويعتبر هذا المبلغ تعجيزيا، خاصة أن اللاعب يعاني من تراجع فني ملحوظ بسبب قلة مشاركاته خلال الموسم الماضي.

يذكر أن نابولي تعاقد مع وناس عام 2017 في صفقة حصد منها نادي بوردو الفرنسي 12 مليون يورو. ويملك اللاعب الدولي الجزائري في سجله 60 مباراة فقط مع نابولي بمختلف المسابقات، أسهم خلالها في 8 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.