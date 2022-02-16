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رياضة

ثلاثة أيّام لِحسم مصير مدرب الكاميرون

علي بهلولي
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ثلاثة أيّام لِحسم مصير مدرب الكاميرون
أنطونيو كونسيساو

يتحدّد مصير الناخب الوطني الكاميروني أنطونيو كونسيساو، في آجال لا تتعدّى ثلاثة أيّام من الآن.

جاء ذلك في بيان نشره اتحاد الكاميرون لكرة القدم مساء الأربعاء، بعد اجتماع لِمكتبه التنفيذي.

وسيتّخذ رئيس اتحاد الكرة الكاميروني صامويل إيتو قرارا نهائيا بِشأن بقاء الناخب الوطني كونسيساو من عدمه، قبل 72 ساعة من الآن.

ويرتبط التقني البرتغالي أنطونيو كونسيساو (60 سنة) مع اتحاد الكرة الكاميروني بِعقدٍ، بدأ من خلاله الإشراف على منتخب “الأسود الجموحة” في سبتمبر 2019، ويُفترض أن تنتهي مدّته في العام المقبل.

وكانت أصوات قد تعالت في الشارع الكروي الكاميروني خلال الأيّام القليلة الماضية، يدعو فيها أصحابها إلى إقالة المدرب البرتغالي، بعد فشله في إحراز كأس أمم إفريقيا داخل القواعد، واكتفائه بِالرّتبة الثالثة.

وعلى عكس مسؤولي اتحاد الكرة الكاميرون، كان وزير الرياضة في هذا البلد، قد دعا في الأيّام القليلة الماضية إلى تجديد الثقة في الناخب الوطني أنطونيو كونسيساو، ودعمه قبيل المواجهتَين المصيريتَين أمام الجزائر في أواخر مارس المقبل، بِرسم الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022.

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