ثلاثة انتصارات إفريقية وشباك نظيفة لِاتحاد العاصمة

انفرد اتحاد العاصمة سهرة الأحد بِريادة الترتيب، ورفع فرصه في بلوغ ربع نهائي منافسة كأس “الكاف”.

وفاز فريق “سوسطارة” بِنتيجة (1-0) على الزّائر نادي فيوتشر المصري، في مباراة لُعبت بِرسم الجولة الثالثة من دور المجموعات لِمنافسة كأس “الكاف”.

واحتضن ملعب “5 جويلية 1962” أطوار هذه المباراة، تحت إدارة تحكيم من جزر موريس.

وسجّل الهدف الوحيد والثمين لِاتحاد العاصمة، المهاجم المالي عبد الله كانو في الدقيقة الـ 65.

وبِحصده الانتصار الثالث في ثلاثة لقاءات، دون أن تهتزّ شباكه ولو مرّة واحدة، يكون فريق المدرب خوان كارلوس غاريدو قد عبّد طريق ربع النّهائي، وأيضا الدّفاع عن لقبه القارّي.

وفي مواجهة أُخرى عن الفوج ذاته، تغلّب نادي هلال بنغازي الليبي بِنتيجة (2-1) على ضيفه فريق سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وتشكّل جدول الترتيب على النّحو التّالي:

1- اتحاد العاصمة 9ن

2- فيوتشر المصري 6ن

3- هلال بنغازي الليبي 3ن

4- سوبر سبورت الجنوب إفريقي 0ن

وفي الجولة الرّابعة بِتاريخ الـ 20 من ديسمبر الحالي، يتبارى اتحاد العاصمة خارج القواعد مع فيوتشر المصري. ويُواجه هلال بنغازي الليبي مُضيّفه سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وبعد ستّ جولات، يتأهّل رائد ووصيف الفوج لِرُبع نهائي كأس “الكاف”.