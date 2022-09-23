ثلاثة انتصارات وتعادل للمنتخبات الجزائرية

سجّلت المنتخبات الوطنية لِكرة القدم بِمختلف فئاتها، الجمعة، ثلاثة انتصارات وتعادل واحد في مقابلاتها الودّية.

وفاز “الخضر” على منتخب غينيا كوناكري بِوهران، بينما تعادل الفريق الوطني المحلّي أمام أكابر نيجيريا بِقسنطينة (بِمدرجات شاغرة)، في حين انتصر المنتخب الوطني الأولمبي على نظيره السوداني بِميدان “عمر حمادي” بِبولوغين، كما تغلّب الفريق الوطني أواسط على منافسه السوداني بِملعب “عمر بن رابح” بِالدار البيضاء.

ويستعدّ رجال جمال بلماضي لِتصفيات كأس أمم إفريقيا 2024، المُقرّر استئناف مرحلتها في مارس من العام المقبل. بينما تنتظر المنتخب الوطني المحلّي بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، بِالجزائر ما بين جانفي وفيفري 2023. ويُواجه الفريق الوطني الأولمبي في أواخر أكتوبر المقبل المتأهّل من مقابلتَي الكونغو الديموقراطية وإثيوبيا، ضمن إطار الدور الثاني وقبل الأخير من تصفيات بطولة إفريقيا لِأقلّ من 23 سنة. ويخوض المنتخب الوطني أواسط بِمصر في أواخر أكتوبر المقبل تصفيات بطولة إفريقيا لِأقلّ من 20 سنة، حيث يلعب مع نظرائه من شمال إفريقيا.

وتشكّلت نتائج النخبة الوطنية كالتالي:

الجزائر 1 – غينيا كوناكري 0

المحلّي الجزائري 2 – أكابر نيجيريا 2

الأولمبي الجزائري 1 – الأولمبي السوداني 0

أواسط الجزائر 5 – أواسط السودان 0

جدول المواجهات المقبلة:

الجزائر – نيجيريا، بِوهران الثلاثاء المقبل.

المحلّي الجزائري – المحلّي السوداني، بِوهران الخميس المقبل.

الأولمبي الجزائري – الأولمبي السوداني، بِبولوغين الإثنين المقبل.

أواسط الجزائر – أواسط السودان، بِالدار البيضاء الإثنين المقبل.