ثلاثة تغييرات في تشكيلة “الخضر”

أجرى النّاخب الوطني الجزائري جمال بلماضي مساء الإثنين، ثلاثة تغييرات على التشكيلة الأساسية في مواجهة مصر.

وأشرك بلماضي أساسيا كلّا من متوسّط الميدان فارس شعيبي، وصانع الألعاب سفيان فغولي، والمهاجم سعيد بن رحمة. بعد أن استهلّوا مواجهة جزر الرّأس الأخضر احتياطيين. وذلك بدلا من ومتوسّط الميدان حسام عوّار، والمهاجمَين إسلام سليماني ومحمد الأمين عمورة.

ومنح المسؤول الفني الأوّل عن “الخضر” الجناح رياض محرز مُجدّدا، شارة القائد. في مباراة ودّية تُجرى بِمدينة العين الإماراتية.