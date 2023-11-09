ثلاثة جزائريين ضمن التشكيل الأساسي لِأغلى لاعبي إفريقيا

حجز ثلاثة دوليين جزائريين مقاعدهم، في التشكيل الأساسي لِأغلى لاعبي القارّة الإفريقية في الوقت الرّاهن.

وفي أحدث شريط فيديو للموقع الألماني “ترانسفر ماركت” عبر تطبيق “تيلغرام”، فإن الثلاثي الجزائري يتمثّل في: إسماعيل بن ناصر بِمبلغ 38 مليون أورو، وأمين غويري بِقيمة مالية تُعادل 35 مليون أورو، وريان آيت نوري بِكلفة 25 مليون أورو.

ويرتبط متوسّط الميدان بن ناصر (25 سنة) مع نادي ميلان آسي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2027. ويلعب متوسّط الميدان الهجومي أمين غويري (23 سنة) مع نادي ران الفرنسي، حتّى الـ 30 من جوان 2027. وينشط المدافع ريان آيت نوري (22 سنة) بِزيّ نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، حتّى صيف 2026.