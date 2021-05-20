ثلاثة جزائريين يخوضون مع فرنسا “أورو” الآمال

انطلاقا من أواخر ماي

يخوض ثلاثة لاعبين من أصول جزائرية مع منتخب فرنسا للآمال، بطولة أمم أوروبا لِهذه الفئة.

وتحتضن المجر وسلوفينيا هذه البطولة الكروية القارية، في فترة ما بين الـ 31 من ماي الحالي والـ 6 من جوان المقبل.

ووجّه الناخب الوطني الفرنسي سيلفان ريبول الدّعوة لـ 23 لاعبا، يوجد بينهم حسام عوار متوسط ميدان فريق أولمبيك ليون، وأمين غويري مهاجم نادي نيس، ورومان فافر لاعب خط الوسط لِفريق براست.

جاء ذلك استنادا إلى بيان نشره اتحاد فرنسا لكرة القدم، الخميس.

ومعلوم أن حسام عوار (22 سنة) وأمين غويري (21 سنة) ينتميان إلى أسرة مهاجرة جزائرية الأب والأم، فيما ينحدر رومان فافر (22 سنة) من أمّ جزائرية وأب فرنسي.

وتُجرى بطولة أمم أوروبا آمال انطلاقا من الدور ربع النهائي، المُرادف لِصيغة الإقصاء المباشر، على النحو التالي:

1- فرنسا – هولندا

2- الدانمارك – ألمانيا

3- إسبانيا – كرواتيا

4- البرتغال – إيطاليا

الدور نصف النهائي:

الفائز من مباراة (1) – الفائز من مباراة (2)

الفائز من مباراة (3) – الفائز من مباراة (4)