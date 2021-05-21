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الجزائر

ثلاثة قتلى في حادث مرور بولاية المسيلة

الشروق أونلاين
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ثلاثة قتلى في حادث مرور بولاية المسيلة

لقي ثلاث أشخاص مصرعهم وجرح 4 آخرون في حادث مرور  وقع الجمعة، ببلدية سليم بولاية المسيلة.

وجاء في بيان للحماية المدنية لولاية المسيلة، الجمعة، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية لعين الملح مدعومة بوحدة بوسعادة تدخلت على الساعة 10 سا 17 د على مستوى الطريق الوطني رقم 46 ( حوالي 05 كيلو متر عن بلدية سليم ) إثر حادث مرور مميت.

وأضاف البيان أن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارتين خلّف وفاة 03 أشخاص ( رجل 39 سنة و امرأتان  35 و 57 سنة) و جرح 04 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 66 و 19 سنة أسعفوا و نقلوا إلى عيادة سليم.

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