ثلاثة قرارات تُتّخذ في بيت شبيبة القبائل

جدّدت إدارة نادي شبيبة القبائل الثقة في المدرب يوسف بوزيدي، حيث سيقود العارضة الفنية للفريق في الموسم المقبل.

وكان المدرب بوزيدي قد استهلّ مهامه في نادي “الكناري” شهر أفريل الماضي، حيث ثمّنت الإدارة عمله، بعد إنقاذ الفريق من السقوط إلى القسم الثاني.

وسيعمل إلى جانب بوزيدي مدربان مُساعدان، وهما: محمد لاسات (المدرب السابق لِأواسط “الخضر”) ومراد آيت الطاهر.

فضلا عن ذلك، جلبت إدارة نادي شبيبة القبائل كلّا من جمال مناد والوناس قاواوي، حيث عُيّن الأوّل في منصب مدير رياضي، ويُشرف الأخير على تدريب حرّاس المرمى.