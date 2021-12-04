ثلاثة لاعبين مرشحون لتعويض فيغولي في نادي غالاتسراي

إدارة النادي التركي غير متحمسة لتجديد عقده

بدأ مستقبل الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، نجم غالاتسراي التركي، يتضح بشكل جلّي في الآونة الأخيرة، لاتجاهه نحو الرحيل عن النادي الصيف المقبل مجانا، رغم تصريحاته الأخيرة التي كشف فيها عن رغبته في البقاء واستكمال مغامرته التي بدأها في مدينة اسطنبول صيف عام 2017، لأن إدارة النادي لا تبادله نفس الشعور لرغبتها في التخلص من راتبه السنوي والكبير، ولإصرارها في الاعتماد على لاعبين شباب مستقبلا.

ويتواجد فيغولي 31 عاما حسب صحيفة “صباح” التركية على قائمة أول المغادرين الصيف المقبل عن نادي غالاتسراي في صفقة انتقال حر لأن عقده ينتهي شهر جوان من عام 2022، رغم أن الدولي الجزائري يعد من أبرز لاعبي النادي رغم الانتقادات التي تطاله في كل مرة، والمرتبطة أكثر براتبه السنوي الكبير أكثر من مستوياته الفنية، قالت صحيفة “صباح” التركية في تقرير لها، إن إدارة نادي غالاتسراي وضعت ثلاثة لاعبين في أجندتها لتعويض نجم “الخضر”، يجتمع فيهم عامل السن، حيث لا يتجاوزون سّن الـ23 عاما، كما أنهم يملكون هامش تطور كبير سيجعل النادي التركي يستفيد منهم فنيا وماليا، في حال فاز بصفقة أحدهم وباعه مستقبلا، حسب نفس المصدر، ويتعلق الأمر بكل من نجم نادي بولونيا الإيطالي، الدولي الدنماركي أندرياس أولسن، ونجم نادي بودو غليميت النرويجي، الدولي النرويجي، أولا سولباكان، فضلا عن نجم نادي بارما الإيطالي، الدولي الروماني دنيس مان، وتتفاوض إدارة النادي التركي مع وكلاء اللاعبين المعنيين، الذين يشغلون نفس منصب سفيان فيغولي في الملعب للتوصل إلى اتفاق مع أحدهم تحسبا للموسم المقبل.