ثلاثة لاعبين مشاركتهم يلفّها الغموض

تحوم الشكوك حول ثلاثة لاعبين دوليين جزائريين، تبدو فرص خوضهم مباراة النيجر مساء الجمعة ضئيلة.

وأجرى تلاميذ الناخب الوطني جمال بلماضي مساء الخميس، آخر حصّة تدريبية لهم بِالمركز الفني الوطني لِسيدي موسى.

وتبيّن من خلال هذا المران، أن المدافعَين رامي بن سبعيني وجمال بلعمري ومتوسط الميدان الهجومي سفيان فغولي، قد يغيبون عن مواجهة هذا الجمعة، بِداعي الإصابة.

وفي حال غياب بن سبعيني وبلعمري، فإن الناخب الوطني يملك 8 زملاء لهم ينشطون في الخط الخلفي.

وكان بلماضي قد أشاد بِالقدرات الفنية المحترمة للمدافعَين محمد فارس (جنوة الإيطالي) وعبد القادر بدران (الترجي التونسي)، في مؤتمر صحفي نشّطه، الخميس.

ويكون الناخب الوطني قد رفع معنويات فارس وبدران، احتياطا لِغياب مُحتمل لِزميلَيهما بن سبعيني وبلعمري.

وبِخصوص سفيان فغولي، فإن خط الوسط أحد نقاط قوّة “الخضر”، ويعجّ بِالكفاءات، آخر حبّتَي العنقود الوافدَين الجديدَين إيلان قيس قبال (رامس الفرنسي) ومحمد الأمين عمورة (لوغانو السويسري).

هذا وسيلعب المنتخب الوطني الجزائري بِلباس أبيض، نظير زيّ برتقالي للمنافس فريق النيجر.